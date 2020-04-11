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وزيرة الثقافة الروسية تترأس لجنة الاحتفال بالذكرى الـ150 لميلاد رخمانينوف

الثقافة والفن

وزيرة الثقافة الروسية تترأس لجنة الاحتفال بالذكرى الـ150 لميلاد رخمانينوف
Sputnik Konstantin Chalabov
تمثال الموسيقار رخمانينوف
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تولت وزيرة الثقافة الروسية، أولغا ليوبيموفا، رئاسة تحضير الاحتفال بالذكرى الـ150 لميلاد الموسيقار الروسي العظيم، سيرغي رخمانينوف.

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ونشرت البوابة الإلكترونية الرسمية للحكومة الروسية يوم 9 أبريل قرارا حكوميا بهذا الشأن. وجاء في القرار أن عضوية اللجنة تضم مستشار الرئيس الروسي فلاديمير تولستوي، المندوب الخاص للرئيس الروسي لشؤون التعاون الثقافي الدولي ميخائيل شفيدكوي، المدير الفني للفرقة السيمفونية الحكومية  "روسيا الجديدة" يوري باشميت، مدير مسرح "ماريينسكي" في بطرسبورغ فاليري غيرغييف، عازف البيونودينيس ماتسويف، مدير عام وكالة "تاس" الروسية سيرغي ميخايلوف.

وتولت وزارة الثقافة حسب القرار الحكومي التأمين التنظيمي والتقني للاحتفالات بالذكرى الـ150 لـ سيرغي رخمانينوف.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوعز في مارس الماضي للحكومة الروسية بإعداد خطة الاحتفالات بالذكرى الـ150 لميلاد الموسيقار العظيم.

جدير بالذكر أن، سيرغي رخمانينوف(1873- 1943) يحتل مكانة بارزة في تأريخ الموسيقى الروسية والعالمية. 

وينتمي في إبداعه الى تلك الفترة من الفن الروسي المسماة بـ" العصر الفضي" المقترنة بالتركيز على الرمز ومصداقية التعبير وفوران الانفعالات وإظهار الروح الوطنية وهو ما يميز المدرسة الموسيقية الكلاىسيكية الروسية. وبرز رخمانينوف كعازف بيانو ماهر وقائد أوركسترا فذ.

المصدر: تاس

 

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