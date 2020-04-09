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موسيقيون في الحجر الصحي يعزفون أغنية سيلين ديون الشهيرة

الثقافة والفن

موسيقيون في الحجر الصحي يعزفون أغنية سيلين ديون الشهيرة
Youtube
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انتشر على موقع "فكونتاكتي" الروسي مقطع فيديو تعزف فيه مجموعة من الموسيقيين أغنية All By Myself، التي اشتهرت بغنائها الكندية، سيلين ديون.

موسيقيون في الحجر الصحي يعزفون أغنية سيلين ديون الشهيرة
Youtube
إريك كارمن (مواليد 1949) مؤلف أغنية All By Myself

يظهر في مقطع الفيديو مجموعة من الموسيقيين يجلسون في منازلهم، فيما يبدو أنه لدواعي الحجر الصحي، ويعزفون آلات الأوركسترا السيمفوني جميعا، وهي بحسب ترتيب الظهور: البيانو، الكورنو، الكلارينيت، الفلوت، الأوبوا، الفاغوت، 2 تشيللو، ترومبون، 2 فيولينه، 2 فيولا، هارب، ترومبيت، باص توبا). ثم ينضم إلى هذه الآلات غيتار باص كهربائي، وتدخل آلة الدرامز بالإيقاع بعد كل هذه الآلات في مزيج فني بديع، يحمل معاني الفن الجميل، وانتصار الإبداع، والإنسان على الوحدة، وعلى الملل، والأهم ربما.. على المرض.

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وأغنية All By Myself، التي ربما كانت سيلين ديون هي أشهر من غناها، هي أغنية للمغني الأمريكي إيريك كارمن، والذي اقتبس لحنها من الحركة الثانية لكونشيرتو رخمانينوف للبيانو والأوركسترا رقم 2 مصنف 18 في سلم دو الصغير، وكتبها عام 1975. عادت سيلين ديون لتغنيها ضمن ألبومها Falling into You عام 1996، ونالت شهرة عالمية واسعة.

المصدر: فكونتاكتي+RT

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