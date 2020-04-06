وفاة المصممة التونسية التي عملت على انتاج واجهات دار "هيرميس" العريقة بكورونا (صور)

توفيت يوم السبت، المصممة التونسية ليلى منشاري الشهيرة بتزيينها واجهات محلات "هيرميس"، حسبما أعلنت الدار الفرنسية العريقة في بيان يوم الأحد.

وكانت الفنانة التسعينية المولودة في تونس عام 1927 والتي أطلق عليها الكاتب ميشيل تورنييه "الملكة السحرية"، حتى 2013 المديرة الفنية لواجهات متاجر الدار في باريس.

وقالت الشركة في بيانها: "ليلى لم تتوقف أبدا عن إثارة فضول المارة واستغرابهم وإعجابهم، جاعلة من واجهات العرض مسارح مزدحمة ونوافذ مفتوحة".

ووفق صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، فقد توفيت المصممة جراء إصابتها بكوفيد 19.

ودرست الرسامة الفنون الجميلة في تونس وفي الكلية الوطنية العليا للفنون الجميلة في باريس، كما أنها كانت عارضة أزياء لبعض الوقت في "غي لاروش" قبل انضمامها إلى فريق ديكور آني بوميل في "هيرميس" عام 1961.

RIP #Leïla_Menchari,

Décoratrice, créatrice et féministe tunisienne, la #Tunisienne qui a dessiné des rêves, ex-directrice artistique de #Hermès International

Une autre Tunisienne méconnue en temps des médiocres nous a quitté hier 4 avril pic.twitter.com/yLrHXCSDrw — Hannibal Barca 🇹🇳 (@CarthageHanibal) April 5, 2020

« Une vitrine, c’est comme une pièce de théâtre : chaque objet a un rôle à jouer »



Décès de Leila Menchari, créatrice tunisienne des vitrines de légende de la Maison Hermès et directrice du Comité couleurs de la soie jusqu'en 2013



الله يرحمها pic.twitter.com/ud9mrsBStX — Nora (@noraa__b) April 5, 2020

المصدر: وكالات