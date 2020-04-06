مشروع "الماراثون المسرحي" الروسي يحصد مليون مشاهدة خلال أسبوع واحد

حصد مشروع الماراثون المسرحي أو بالأحرى "عروض أونلاين الكبيرة" نحو مليون مشاهدة وذلك خلال أسبوع العطلة الذي أعلنه الرئيس الروسي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأفاد ناطق باسم المشروع بأن فعاليات "الماراثون المسرحي" ستتواصل يوم الاثنين.

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يذكر أن مشروع "عروض أونلاين الكبيرة" تم تفعيله في نهاية مارس الماضي من قبل المركز الفدرالي لدعم المسارح التي وجدت نفسها عاجزة عرض مسرحياتها والقيام بجولات مسرحية في روسيا لاتخاذ الحكومة الروسية إجراءات رامية إلى الحد من انتشار وباء فيروس كورونا.

وقال الناطق إن كل مواطن روسي يمكن أن يشاهد كل يوم مجانا مسرحيات تعرضها مسارح روسيا بأسرها بدءا من شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا وانتهاءً بمدينة كالينينغراد بأقصى غربها. وذلك على قناة "يوتيوب" وشبكات التواصل الاجتماعي التابعة لتلك المسارح.

وأوضح أن الماراثون المسرحي الذي استمر من 30 مارس الماضي إلى 5 أبريل الجاري شاركت فيه مسارح مدن بطرسبورغ وكالينينغراد وياكوتسك وأيفانوفو وأورينبورغ وساراتوف وغيرها. وحصد عرض أونلاين للمسرحيات خلال أسبوع واحد نحو مليون مشاهدة.

المصدر: تاس