نجمة مشهورة تعلن إصابتها بكورونا وتتبرع بمليون دولار لمكافحة الوباء

قالت النجمة الأمريكية، بينك، إنها قضت أسبوعين من العزلة في الحجر، صحبة ابنها البالغ من العمر 3 سنوات، بعد تأكد إصابتهما بفيروس كورونا، مؤكدة على أنهما شفيا الآن.

إقرأ المزيد

وأضافت بينك في تغريدة على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس الجمعة: "شعرت أنني محظوظة لأن طبيبي تمكن من إجراء اختبار لنا.. إنها مهزلة مطلقة، لأن حكومتنا فشلت في جعل الاختبارات متاحة على نطاق أوسع".

وشددت على ضرورة أن تكون الاختبارات متاحة للجميع أكثر "لحماية أطفالنا وعائلاتنا وأصدقائنا ومجتمعاتنا".

وقالت النجمة الأمريكية، الفائزة بجائزة غرامي 3 مرات، إنها تبرعت بمليون دولار، 500 ألف دولار لكل من صندوق الطوارئ بمستشفى جامعة تيمبل، وصندوق أزمة الطوارئ في مدينة لوس أنجلس، من أجل مكافحة الوباء.

وغردت: "شكرا لجميع المتخصصين في الرعاية الصحية لدينا ولجميع العاملين في العالم الذين يعملون بجد لحماية أحبائنا".

وبحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" تجاوز عدد المصابين بكورونا في الولايات المتحدة الـ 270 ألف مصاب، فيما بلغ عدد الوفيات 7406 أشخاص.

وبالاستناد إلى أرقام البيت الأبيض، من المتوقع أن يودي فيروس كورونا "كوفيد-19" بحياة ما بين 100 و240 ألف شخص في الولايات المتحدة.

المصدر: RT