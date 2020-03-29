وفاة المؤلف الموسيقي البولندي الكبير كشيشتوف بينديريسكي

رحل عن عالمنا صباح اليوم المؤلف الموسيقي البولندي الشهير، كشيشتوف بينديريسكي، عن عمر يناهز ٨٦ عاما.

يعد بينديريسكي أحد أهم وأبرز المؤلفين الموسيقيين المعاصرين في مجال الموسيقى الكلاسيكية الأكاديمية، وقد نعته وزارة الثقافة البولندية في تغريدة على صفحتها في تويتر: "بعد مرض طويل وخطير، مات كشيشوف بينديريسكي، أحد أعظم الموسيقيين البولنديين، وأبرز شخصيات الموسيقى الكلاسيكية في العالم".

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وقد ولد بينديريسكي في 23 نوفمبر عام 1933 في مدينة ديبيسا جنوب شرق بولندا، وتعلم الكمان والبيانو في سن مبكرة، ثم درس الموسيقى في كونسيرفاتوار وأكاديمية الموسيقى في كراكوف، وعام 1959 فاز بجميع الجوائز المتاحة في مسابقة المؤلفين الموسيقيين الشباب في وارسو.

وقد قام بينديريسكي بتأليف معظم مؤلفاته في ذكرى الكوارث التي حلت بالعالم في القرن العشرين، ومن أشهرها عمله "نشيد ضحايا هيروشيما"، الذي عرض لأول مرة في مهرجان خريف وارسو عام 2002، كرد فعل على الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر عام 2001.

المصدر: RT