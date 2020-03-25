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سوريا.. ضمن إجراءات مكافحة كورونا: "السينما في بيتك"

الثقافة والفن

سوريا.. ضمن إجراءات مكافحة كورونا:
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لقطة من فيلم "درب السما" من إخراج جود سعيد
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أتاحت المؤسسة العامة للسينما في سوريا عددا من أحدث إنتاجاتها السينمائية من الأفلام الروائية مجانا عبر منصة فيميو (vimeo).

وقالت المؤسسة، اليوم الأربعاء، إن المبادرة التي أطلقتها بعنوان "السينما في بيتك" تأتي "تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وسعيا لنشر الثقافة السينمائية، وحرصا على التواصل الدائم مع محبي السينما".

وقال مدير المؤسسة، مراد شاهين، إن من بين أهداف المبادرة "المساهمة في تسهيل فترة بقاء الناس في بيوتهم"، وإن المؤسسة تنطلق بذلك من "واجبها الوطني تجاه المجتمع السوري في هذه الفترة الزمنية الدقيقة والحرجة، التي يشكل فيها البقاء في البيت حاجة مجتمعية ووطنية مهمة للغاية".

وستبدأ المؤسسة بعرض فيلمي: "درب السما" وهو من إخراج جود سعيد، سيناريو جود سعيد وأيمن زيدان مع سماح قتال ورامي كوسا، وفيلم "أمينة" وهو من إخراج أيمن زيدان، سيناريو سماح قتال وأيمن زيدان.

أسامة يونس

المصدر: RT

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