مشاهير مصر يشاركون في تحد من نوع خاص ضد كورونا

شارك العديد من الفنانين والشخصيات المشهورة بمصر في "تحدي الخير" الذي أطلقته "جمعية رسالة" لمساعدة الدولة في تخطي أزمة "كورونا" عن طريق التبرع أو التكفل بالأسر أو مساعدة الوزارة.

ونشر فنانون فيديوهات على صفحاتهم الخاصة في تطبيق "إنستغرام" معلنين قبول تحدي زملائهم ودعم عدد من الأسر، ومنهم النجم تامر حسني الذي قرر دعم 400 عائلة مصرية، فيما أعلن عمر يوسف التكفل بـ100 أسرة خلال الشهر الجاري.

وقررت الفنانة منى زكي دعم 80 أسرة متضررة، أما هناء الزاهد وأحمد السعدي فسيتكفل كل واحد منهما بـ50 أسرة، وسيدعم الممثل هشام ماجد 40 أسرة خلال الشهر القادم.

كما أعلن لاعب نادي الأهلي أحمد فتحي مساعدة 30 أسرة لمدة 3 أشهر، أما مواطنه سعد سمير فسيتكفل بنفس عدد الأسر لمدة شهر.

ومرر المشاهير التحدي لأشخاص آخرين داعين للمساعدة في تحمل نفقات الأشخاص ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون الالتزام بالجلوس في البيت دون عمل.

واتخذت مصر العديد من الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين، منها إعطاء إجازة لكل المراحل التعليمية لمدة 15 يوما بدء من يوم السبت الماضي، وإغلاق كافة المطاعم والمقاهي والكازينوهات والحانات والمراكز التجارية حتى يوم 30 مارس الجاري.

وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر وصل إلى 157 حالة لمواطنين، و53 حالة لأجانب.

المصدر: RT