شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز يثير الجدل مجددا

أثار وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين الجدل مجددا حول الخلاف مع معها بسبب علاقتها بالفنان الشاب أحمد العوضي.

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ووجه وائل رسالة إلى شقيقته ياسمين وأحمد العوضي ألمح من خلالها إلى أنهما تزوجا سرا مطالبا إياهما بالإعلان عن تلك الزيجة عملا بالعرف والأصول.

وكتب وائل على حسابه بموقع "فيس بوك": "بص يا بني أنا لما فاض بيا آخر مرة بعتلك رديت عليا وشتمت فيا وفي عيلتي.. الغلط مش عليك الغلط علي اللي سابتك تغلط في أهلها كلهم واللي يسمح لحد يغلط في أهله يسمح بأي حاجة تاني تحصلهم".

وأضاف وائل: "أنا عايز أعرف دلوقتي انتو إزاي عايشين مع بعض في البيت والشغل بدون صفة ولو في صفة محدش صرح بيها ليه، أنا بردو اللي بعمل فضايح وهيا دي الأصول!! ما تعلنوا جوازكم.. طيب قسما بالله أنا مش هسيب حقي وسمعتي وسمعة أهلي إلا لما الأمور تتحط في نصابها الصحيح.. واللي هيغلط فيا زي الناس اللي فاتت من الزملاء المطبلتيه أنا هاخد حقي بالقانون وأخيرًا للناس المحترمة لو ليك أخت حط نفسك مكاني".

وقد ردت الفنانة ياسمين عبد العزيز سابقا على تدخل شقيقها وائل بعد مهاجمته لها عبر حسابه الشخصي، بسبب صورها ونوع العلاقة التي تجمعها بالفنان أحمد العوضي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية