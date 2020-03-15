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فنان العرب محمد عبده يحذر السعوديين والعرب من كورونا

الثقافة والفن

فنان العرب محمد عبده يحذر السعوديين والعرب من كورونا
فنان العرب محمد عبده
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ناشد الفنان محمد عبده في رسالة تحذيرية وجهها للمواطنين السعوديين والشعوب العربية الالتزام بالتوجيهات التي تصدرها الدول ووزارات الصحة حول العالم للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وقال محمد عبده في مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لشركة "روتانا": أعزائي المشاهدين إن الوباء المنتشر كورونا نحن في غاية الحذر منه وأرجو أن نعمل حسابنا ونلتزم بالتوجيهات".

وأضاف: "وكمان ودي أوجه رسالتي للإعلام أرجو أنها بقدر ما تحرص وقدر ما تعطي من تعليمات تطمئن الناس لكي لا يموتوا في بيوتهم خوفا وهلعا لا من الكورونا".

وتابع: "الإعلام بردوا ليه دور في بث الروح المعنوية للناس اللي جالسة بتسمع الأخبار الأعداد اللي بتشفى كتير وأكثر وأكثر من التي تصاب بها الناس وتموت منها".

واختتم: "إن شاء الله ربنا يسلمنا ويسلمكم من كل عاهة ومن كل مرض.. آمين".

المصدر: تويتر

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