فنان العرب محمد عبده يحذر السعوديين والعرب من كورونا

ناشد الفنان محمد عبده في رسالة تحذيرية وجهها للمواطنين السعوديين والشعوب العربية الالتزام بالتوجيهات التي تصدرها الدول ووزارات الصحة حول العالم للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وقال محمد عبده في مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لشركة "روتانا": أعزائي المشاهدين إن الوباء المنتشر كورونا نحن في غاية الحذر منه وأرجو أن نعمل حسابنا ونلتزم بالتوجيهات".

رسالة جداً مهمة موجهة من فنان العرب #محمد_عبده إلى جميع الشعوب

وخصوصًا الشعوب العربية

والشعب السعودي بالتحديد 🇸🇦

وأيضاً كلمة خاصة لأهل الصحافة والإعلام بخصوص #فيروس_كورونا@Mohammed_Abdu#كورونا#coronaviruspic.twitter.com/iuSGOIaw8A — 🎶Rotana Music (@RotanaMusic) March 14, 2020

وأضاف: "وكمان ودي أوجه رسالتي للإعلام أرجو أنها بقدر ما تحرص وقدر ما تعطي من تعليمات تطمئن الناس لكي لا يموتوا في بيوتهم خوفا وهلعا لا من الكورونا".

وتابع: "الإعلام بردوا ليه دور في بث الروح المعنوية للناس اللي جالسة بتسمع الأخبار الأعداد اللي بتشفى كتير وأكثر وأكثر من التي تصاب بها الناس وتموت منها".

واختتم: "إن شاء الله ربنا يسلمنا ويسلمكم من كل عاهة ومن كل مرض.. آمين".

المصدر: تويتر