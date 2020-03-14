سقوط الفنانة نيللي كريم عن دراجة أثناء تصوير مشهد مليء بالإثارة

تعرضت الفنانة نيللي كريم، للسقوط عن دراجة نارية في كواليس مسلسلها الجديد "100 وش"، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل، الأمر الذي أثار قلق فريق عملها واستدعى نقلها للمستشفى.

ونشر الحساب الرسمي لشركة العدل جروب، بموقع "إنستغرام" فيديو يكشف تفاصيل الحادث.

وظهر في الفيديو الفنان إسلام إبراهيم على دراجة بخارية وخلفه الفنانة كريم التي تتعثر من فوق الدراجة وتسقط أرضا.

وأدت هذه الإصابة لإخضاع النجمة المصرية لجراحة في قدمها، داخل أحد مستشفيات القاهرة، وقالت نيللي لصحيفة الوطن المصرية، إن حالتها الصحية تشهد تحسنا ملحوظا.

كما طالبها الطبيب بالتزام الفراش لمدة أسبوعين وعدم مغادرة المنزل لحين تعافيها تماما.

يذكر أن نيللي، تجسد دور امرأة تقوم بعمليات نصب واحتيال في مسلسلها الذي يشاركها بطولته الفنان آسر ياسين، ومن إخراج كاملة أبو ذكري.

المصدر: صحف مصرية