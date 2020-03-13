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مصر.. طليق هيفاء وهبي يثير الجدل بعد أنباء ارتباطه بفنانة مصرية (صورة)

الثقافة والفن

مصر.. طليق هيفاء وهبي يثير الجدل بعد أنباء ارتباطه بفنانة مصرية (صورة)
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الفنانة المصرية ياسمين صبري
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أثيرت حالة من الجدل في مصر بعد أنباء ارتباط رجل الأعمال المصري الشهير أحمد أبو هشيمة بالفنانة المعروفة ياسمين صبري، بعد نشر صورة لخاتم الفنانة على مواقع التواصل الاجتماعي.

مصر.. طليق هيفاء وهبي يثير الجدل بعد أنباء ارتباطه بفنانة مصرية (صورة)
facebook
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وبدأت حالة الجدل عندما قام رجل الأعمال بنشر صورة له على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" وهو ممسك بيد امرأة ويظهر في يدها خاتم.

وبعدما ظهرت الصورة ربط المتابعون هذا الخاتم بالفنانة ياسمين صبري، حيث ظهرت في العديد من الصور والإعلانات بنفس الخاتم والمجوهرات التي تزين يدها.

وأكدت وسائل الإعلام المصرية أن الخاتم بتوقيع Diam Jewellery، ومواصفات من عيار 5.8 قيراط، وبسعر لا يقل عن الـ200 ألف دولار أمريكي.

ويعد أحمد أبو هشيمة هو أحد أهم رجال الأعمال المصريين، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، وتزوج من الفنانة هيفاء وهبي وعاش معها ست سنوات وانفصلا  في يناير 2018.

المصدر: RT

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