صانع آلات موسيقية يفند أسطورة ستراديفاري

يرى صانع آلات الكمان الروسي دميتري تاراكانوف أن أسطورة ستراديفاري أكذوبة، ‏وهو يفضل الاعتماد على علم السمعيات والأجهزة الحديثة في صنع آلاته. ‏

يقول دميتري: "لا ريب في أن ستراديفاري كان حـرفيا عظيما، ومستوى عمله على ‏الخشب كان أعلى مما لدى الآخرين. لكنه لم يكن يعمل وحده! بل مع مساعدين، ‏ولذلك أنتج هذا العدد الهائل من آلات الكمان! إن أفضل آلات الكمان التي صنعها ‏وصلت إلى أيامنا هذه، لكن آلاته لم تكن كلها كذلك. أما بالنسبة إلى الرأي الشائع ‏بأن صوت كمان ستراديفاري مثالي، فإنه يبدو لي أكذوبة. لقد أجريت منذ بضع ‏سنين في باريس تجربة استماع عمياء إلى عزف على آلات ستراديفاري وأخرى ‏حديثة، وذلك بمشاركة مشاهدين وعلماء صوتيات وموسيقيين محترفين. والمثير أن ‏الآلات الحديثة نالت تقديرا أعلى من حيث جمال صوتها وملاءمتها للعزف". ‏ لا يزال الخبراء يتناقشون بشأن الأولويات في صناعة الكمان – هل هي المناهج ‏العلمية؟ أم خبرة الصانع وإحساسه الفني؟ أم أنواع الخشب والورنيش المستخدمة؟ ‏ولا تزال التجارب السمعية تُجرى، ولكن، لا جواب وحيدا حتى الآن بشأن هذه الآلة ‏العجيبة التي تسمى بملكة الأوركسترا.‏