صانع آلات موسيقية يفند أسطورة ستراديفاري
يرى صانع آلات الكمان الروسي دميتري تاراكانوف أن أسطورة ستراديفاري أكذوبة، وهو يفضل الاعتماد على علم السمعيات والأجهزة الحديثة في صنع آلاته.
يقول دميتري: "لا ريب في أن ستراديفاري كان حـرفيا عظيما، ومستوى عمله على الخشب كان أعلى مما لدى الآخرين. لكنه لم يكن يعمل وحده! بل مع مساعدين، ولذلك أنتج هذا العدد الهائل من آلات الكمان! إن أفضل آلات الكمان التي صنعها وصلت إلى أيامنا هذه، لكن آلاته لم تكن كلها كذلك. أما بالنسبة إلى الرأي الشائع بأن صوت كمان ستراديفاري مثالي، فإنه يبدو لي أكذوبة. لقد أجريت منذ بضع سنين في باريس تجربة استماع عمياء إلى عزف على آلات ستراديفاري وأخرى حديثة، وذلك بمشاركة مشاهدين وعلماء صوتيات وموسيقيين محترفين. والمثير أن الآلات الحديثة نالت تقديرا أعلى من حيث جمال صوتها وملاءمتها للعزف". لا يزال الخبراء يتناقشون بشأن الأولويات في صناعة الكمان – هل هي المناهج العلمية؟ أم خبرة الصانع وإحساسه الفني؟ أم أنواع الخشب والورنيش المستخدمة؟ ولا تزال التجارب السمعية تُجرى، ولكن، لا جواب وحيدا حتى الآن بشأن هذه الآلة العجيبة التي تسمى بملكة الأوركسترا.