إلغاء عروض دومينغو في باريس لتورطه بفضيحة جنسية

ألغي عرض الأوبرا في باريس يوم 9 ديسمبر المقبل بمشاركة المغني الإسباني المشهور بلاسيدو دومينغو. ليس بسبب فيروس كورونا، بل لتورط نجم الأوبرا العالمي بفضيحة التحرش الجنسي.

أعلن ذلك ناطق باسم فيلارمونيا باريس حيث كان يفترض أن يقوم التينور المشهور بأداء أحد الأدوار من أوبرا جوسيبي فيردي "اثنان من فوسكاري".

وجاء في بيان نشره موقع فيلارمونيا الإلكتروني:" اتخذنا قرارا بإلغاء الحفل الموسيقي، فالظروف لا تسمح لنا بالقيام به".

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يذكر أن المغني قدم نهاية فبراير الماضي اعتذاراته للنساء اللواتي اتهمنه بالتحرش الجنسي. ومن بينهن 11 امرأة والمغنية الأمريكية، أنجيلا تيرنر ويلسون، ضمنا.

وزعمت وكالة "أسوشيتد برس" العام الماضي أن، دومينغو البالغ من العمر 79 عاما كان يبدي في أوقات مختلفة منذ مطلع الثمانينيات تصرفا غير لائق إزاء مختلف النساء. أما المغني نفسه فسبق له أن أعلن أن تلك الاتهامات التي ارتكبها منذ 30 عاما تؤلمه كثيرا.

يذكر أن بعض مسارح الأوبرا العالمية رفضت العام الماضي التعاون مع، بلاسيدو دومينغو، ومن بينها "متروبولتن أوبرا" في نيويورك و"كوفنت غاردن" في لندن وذلك بعد أن اعترف أن تصرفه قد يؤذي الفنانات اللواتي تعاون معهن في وقت سابق.

المصدر: تاس