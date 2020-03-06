هل يفضل كورونا الشقراوات أم السمراوات؟ (صور)

مع ظهور كورونا والهستيريا التي رافقته، لم تستطع عارضة الأزياء الأمريكية، إرين ماكنوت، مقاومة النكات حول رد فعل الجمهور تجاه انتشار الفيروس.

وفي منشور على صفحتها في "إنستغرام"، أمس الخميس، قالت الفتاة البالغة من العمر 37 عاما إنها تحاول تحديد لون جديد لشعرها، وتساءلت عما إذا كان اختيارها سيكون له أي تأثير على الفيروس.

وأعجب متابعوها بالمنشور مشيدين بروح الفكاهة لديها، محاولين العثور على إجابة للسؤال المعضلة.

وإرين متزوجة من مغني الراب البريطاني، إليوت جون غليف، البالغ من العمر 37 عاما منذ عام 2013، ولدى الزوجين ولدان صغيران.

يذكر أن فيروس كورونا القاتل انتشر منذ فترة في كل أنحاء العالم، وأثار هلعا كبيرا بعد تسجيل أعداد كبيرة من الوفيات والمصابين، في ظل عدم التمكن من إيجاد أي لقاح ضده.

المصدر:ديلي ميل