مصر.. الأزمة تشتعل بين الفنان محمد رمضان ونقابة المهن الموسيقية

وصف سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية في مصر الموسيقار أحمد رمضان، طرح الفنان محمد رمضان، لأغنية "أنت جدع"، بـ"البلطجة".

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وأشار سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية في تصريحات لجريدة "الوطن" المصرية إلى أن الفنان محمد رمضان دخل في تحد كبير مع نقابة المهن الموسيقية التي يترأسها الفنان هاني شاكر، وقراره بمنع أغاني المهرجانات وعدم التعامل معها.

وأشار إلى أنه سيتعامل مع هذه الأزمة، بشكل قانوني، إذ أنه سيعمل على تحميل الأغنية على قرص مدمج، وسيتقدم ببلاغ خلال ساعات يتهم فيه محمد رمضان بمزاولة مهنة دون تصريح، قائلا: "إحنا في دولة قانون، ولن نسمح لأي شخص مخالفة قرار النقابة".

وأوضح أن مخالفة قرار الموسيقيين بالمنع، قد يعرض صاحبها إلى الحبس أو الغرامة وفقا للقانون، محذرا أي مطرب مهرجانات من طرح أي أغان مجددًا، حتى لا يضع نفسه تحت طائلة القانون: "لن نقف مكتوفي الأيدي".

المصدر: الوطن