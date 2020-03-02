الرئيس الفرنسي يكرم الكاتب اللبناني أمين معلوف

قلد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الكاتب اللبناني أمين معلوف، وسام الاستحقاق الوطني، في احتفال أقيم في العاصمة الفرنسية باريس، تقديرا لعطاءاته وإنجازاته في عالم الأدب.

ويعد هذا الوسام إحدى المكافآت التي تمنح للأشخاص المميزين الذين يمثلون الروح المدنية لفرنسا، والوسام على هيئة نجمة بست زوايا منقطة باللون الأزرق.

تكريم الكاتب اللبناني العظيم أمين معلوف في فرنسا من قبل الرئيس مكرون.

كم من اللبنانييّن نجحوا وكرّموا في كل أقطار العالم بدل أن يعطيهم هذا الوطن الصغير مساحة للنجاح على أرضه! #لبنانpic.twitter.com/cESQt1m8t1 — ~Rabih (@RabihAntoun) February 29, 2020

وأمين معلوف أديب وصحافي لبناني ولد في بيروت في 25 فبراير 1949، وامتهن الصحافة بعد تخرجه فعمل في الملحق الاقتصادي لجريدة النهار البيروتية. في عام 1976 انتقل إلى فرنسا حيث عمل في مجلة إيكونوميا الاقتصادية، واستمر في عمله الصحفي ليترأس تحرير مجلة جون أفريك.

نال جائزة أمير اوسرترياس للأدب في عام 2010، وأصدر أول أعماله الحروب الصليبية كما رآها العرب عام 1983 عن دار النشر لاتيس التي صارت دار النشر المتخصصة في أعماله.

تكريم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصحافي والأديب اللبناني أمين معلوف بوسام الاستحقاق الوطني تقديراً لعطاءاته في عالم الأدب هو مصدر فخر للبنان وتأكيد على أنّ اللبنانيين أينما حلّوا يحجزون مكانة متقدمة لهم. — Manal Abdel Samad NAJD Official منال عبد الصمد نجد (@manal_a_samad) March 2, 2020

ترجمت أعماله إلى لغات عديدة، ونال عدة جوائز أدبية فرنسية منها جائزة الصداقة الفرنسية العربية عام 1986م عن روايته ليون الإفريقي، وحاز على جائزة غونكور، كبرى الجوائز الأدبية الفرنسية عام 1993 عن روايته صخرة طانيوس.

كتب معلوف العديد من الروايات، غير أن أعماله تضمنت دراسات بحثية ككتاب الحروب الصليبية كما رآها العرب، كما كتب مسرحيات شعرية مثل كتاب الحب عن بعد.

يكتب أمين مؤلفاته باللغة الفرنسية ولكن أعماله ترجمت لأكثر من 40 لغة.

المصدر: وكالات