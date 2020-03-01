دار الأوبرا المصرية تحتفي بميلاد بيتهوفن الـ250

تحتفي دار الأوبرا المصرية اليوم بمناسبة مرور 250 عاما على مولد المؤلف الموسيقي النمساوي الشهير لودفيغ فان بيتهوفن (1770-1827) بالتزامن مع احتفالات فنية وثقافية بالمناسبة في العالم.

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يأتي ذلك في إطار احتفالات الأوركسترا خلال موسمها الفني الـ 61 بهذه المناسبة، حيث يقدم عند الساعة الثامنة من مساء اليوم، رومانس الفيولينه (الكمان) والأوركسترا مصنف 40 في سلم صول الكبير، والسيمفونية الأولى مصنف 21 في سلم دو الكبير، والخامسة مصنف 67 في سلم دو الصغير.

ويقوم بالعزف المنفرد على آلة الفيولينه رائد أوركسترا القاهرة السيمفوني، ياسر الصيرفي، بينما يقود الأوركسترا المايسترو أحمد الصعيدي، القائد الأساسي للأوركسترا.

والصيرفي أتم دراسته لآلة الفيولينه في الكونسيرفاتوار الوطني بباريس وتخصص في العزف المنفرد وموسيقى الحجرة والنظريات وقيادة الأوركسترا. وهو رائد أوركسترا القاهرة السيمفوني منذ عام 1993، ويعزف حفلاته في مصر والخارج عازفا منفردا على آلة الفيولينه، وقائدا للأوركسترا.

وأنشئ أوركسترا القاهرة السيمفوني عام 1959 تحت قيادة المايسترو النمساوي، فرانتس ليتشاور، ثم تولى قيادة الأوركسترا بعده المايستروهات أحمد عبيد، ويوسف السيسي.

وللأوركسترا دور فعال في إثراء الحياة الثقافية الموسيقية في مصر والمنطقة العربية، حيث قاد الأوركسترا عدد من أشهر القادة العالميين، مثل آرام خاتشاتوريان، أحمد عدنان سايغون، يهودي مينوهين، غينادي روجديستفنسكي، مستيسلاف راستروبوفيتش، فيكتوريا بوسينيكوفا وغيره.

والمايسترو، أحمد الصعيدي، هو القائد الأساسي لأوركسترا القاهرة السيمفوني، وله دور بارز في الحياة الثقافية والفنية المصرية خلال عقود، وهو أيضا مؤسس الجمعية الفيلهارمونية المصرية، وقاد أكثر من 50 أوركسترا في العديد من الدول حول العالم من بينها النمسا وألمانيا وبولندا ورومانيا.

المصدر: RT