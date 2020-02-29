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شرطة باريس تحقق مع كارول سماحة بسبب مشهد في أغنيتها الجديدة (فيديو)

الثقافة والفن

شرطة باريس تحقق مع كارول سماحة بسبب مشهد في أغنيتها الجديدة (فيديو)
Reuters Jamal Saidi
الفنانة البنانية كارول سماحة - أرشيف
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خضعت المطربة اللبنانية كارول سماحة، وصناع فيديو كليب أغنيتها الجديدة "مش هعيش" للتحقيق خلال تصوير أحد مشاهد الأغنية في أحد شوارع العاصمة الفرنسية باريس.

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وتدخلت الشرطة الفرنسية بسبب ظهور سماحة من إحدى شرفات عمارة سكنية وكأنها تحاول الانتحار، الأمر الذي لفت أنظار المارة لها في الشوارع، فصعدت قوات الأمن الفرنسي إليها وقامت بالتحقيق في الأمر.

وقالت الفنانة اللبنانية: "المشهد الذي كان يتم تصويره له طابع درامي".

وأوضحت، أن المشهد أثار الجدل بين المارة في شوارع باريس، ظنا منهم أنها تحاول الانتحار، وهو ما أثار بلبلة كبيرة وخضعت بسببه للتحقيق.

وكتبت سماحة على "تويتر": "من فرنسا، تصوير مشهد درامي لأغنيتي الجديدة أثار بلبلة كبيرة لدى المارة في شوارع باريس، حيث اعتقد الناس أنني أحاول الانتحار، وتدخلت الشرطة الفرنسية ودخل أفراد الأمن المنزل من أجل التحقيق".

وتؤدي كارول سماحة أغنيتها الجديدة "مش هعيش" باللهجة المصرية، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان إسلام زكي، وتوزيع ألكسندر ميساكيان، وجرى تسجيلها منذ أيام في أحد ستوديوهات مصر.

المصدر: وكالات

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