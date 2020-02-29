مخرج روسي شاب يصور فيلما مثيرا عن الشاعر يسينين

أعلن، كليم شيبينكو، المخرج الروسي الشاب المعروف بإخراجه لفيلم "الرقيق" أنه يعمل حاليا على إخراج فيلم مثير عن الشاعر الروسي البارز للقرن الـ20 ، سيرغي يسينين ( 1895 - 1925).

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وقال المخرج إن فيلمه سيروي قصة آخر 5 أيام من حياة الشاعر وأضاف أن هناك فرضيات كثيرة لوفاة، سيرغي يسينين. لكنه يريد التركيز على الأيام التي سبقت انتحاره، مشيرا إلى أنه طرح فرضية تختلف جذريا عن كل الفرضيات المعروفة وتجمع بين الواقع والخيال.

يذكر أن إيرادات شباك التذاكر لفيلم "الرقيق" من إخراج، زادت لأول مرة في تاريخ روسيا بمقدار 3 مليارات روبل (ما يعادل نحو 450 مليون دولار).

المصدر: تاس