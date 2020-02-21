تداول فيديو "محرج" للفنان محمد رمضان مع ممثل آخر.. وبطل الواقعة يكشف التفاصيل

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو وصفوه بالمحرج للفنان المصري محمد رمضان مع الفنان باسم سمرة.

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ويظهر الفيديو دفع الفنان باسم سمرة، للفنان محمد رمضان، أثناء غناء الأخير أغنية "إنساي" في أحد الأفراح، وتصادف في نفس الوقت مصافحة أحد الأطفال لمحمد رمضان، حيث حمل الأخير الطفل.

ورصد المقطع رد فعل محمد رمضان من الدفعة، حيث تفاجئ بتصرف سمرة، خاصة أنه لم يعتذر منه على واقعة الدفع حتى وإن كانت غير مقصودة.

وقال الفنان باسم سمرة، لجريدة "الوطن" المصرية: "محمد أخويا وحبيبي، لكن كل ما في الأمر إننا حضرنا فرح، مليء بالناس، واندفعوا ليسلموا علينا، ورمضان كان يغني".

وأضاف "سمرة": "مع الزحمة حدث تدافع ليس أكثر، لكن بالتأكيد لم أدفعه، وكل ما يتردد بهذا المعنى كلام فاضي".

ويدور الكثير من الجدل في الآونة الأخيرة حول الفنان محمد رمضان، خصوصا بعد أزمته مع الطيار الذي تسبب في فصله نهائيا عن العمل.

المصدر: الوطن