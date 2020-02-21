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"ميلوديا" أكبر شركة أسطوانات روسية تباع بالكامل

الثقافة والفن

Sputnik Sergei Piatakov
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МЕЛОДИЯ.. لا شك أنك رأيت يوما هذه الكلمة/العلامة الروسية الشهيرة، حتى لو لم تكن تعرف اللغة الروسية، على إحدى الأسطوانات الروسية في سوق الأشياء المستعملة.

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"ميلوديا" صاحبة أكبر أرشيف صوتي في روسيا، وقبلها في الاتحاد السوفيتي. حيث كانت هذه الشركة ملكا للحكومة السوفيتية، ثم للحكومة الروسية منذ إنشائها عام 1964. وحتى التسعينيات من القرن الماضي، كانت "ميلوديا" هي الشركة الوحيدة التي تمتلك معدات تسجيل الصوت في البلاد، وتمتلك حوالي 240 ألف تسجيل صوتي على وسائط مختلفة.

بيعت هذه الشركة مؤخرا وانتقلت ملكيتها لشركة "فورماكس" التي اشترت 100% من أسهم الشركة بموجب صفقة قيمتها 329.6 مليون روبل (5 ملايين دولار أمريكي). بعد أن فاز بالعطاء في المزاد شركة "فورماكس" أمام شركة "استوديو سويوز".

المصدر: نوفوستي

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