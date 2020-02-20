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مخرجة إيرانية بطلات أفلامها نساء تنال جائزة القياديات في العالم الإسلامي

الثقافة والفن

مخرجة إيرانية بطلات أفلامها نساء تنال جائزة القياديات في العالم الإسلامي
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الروائية والمخرجة السينمائية الإيرانية/ نرجس آبيار
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توجت المخرجة الإيرانية، نرجس آبيار، بجائزة النساء القياديات في العالم الإسلامي لعام 2020، خلال احتفال أقيم مساء أمس في ولاية سند الباكستانية بحضور رئيس الجمهورية، عارف علوي.

وكان من بين الحضور في الاحتفال الذي ترعاه شبكة "هوم تي في" HUM TV الباكستانية، للسيدات الناجحات في دول العالم ، محافظ ولاية السند، عمران إسماعيل، وعدد من المسؤولين الحكوميين والشخصيات الاقتصادية والثقافية والفنية الباكستانية.

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وتشغل، نرجس آبيار، موقعا بارزا في المشهد الفني والثقافي الإيراني على مدار العقدين الماضيين، حيث تحوّلت خلال العقد الأخير من روائية ناجحة إلى مخرجة متميّزة في السينما الإيرانية من خلال إنتاج أفلام تعتمد على أبطال رواياتها من النساء.

وقد تخطّت آبيار حدود السينما الإيرانية إلى العالمية بأفلام "المسار 143" أو "الأخدود"، و"النفس"، و"الليلة التي اكتمل فيها القمر"، كما فازت بالعديد من أبرز الجوائز العالمية.

والمخرجة الإيرانية، نرجس آبيار، من مواليد طهران عام 1970، وتخرجت من قسم الأدب الفارسي وبدأت في الكتابة عام 1997، وكتبت حتى الآن أكثر من 30 كتابا خياليا للأطفال والشباب والكبار.

المصدر: وكالات

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