أزمة المهرجانات تتصاعد.. هاني شاكر يخاطب "يوتيوب" و"ساوند كلاود"

صرح المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية المصرية، طارق مرتضى، في بيان له، بأن النقيب، هاني شاكر سوف يخاطب إدارتي موقعي "يوتيوب" و"ساوند كلاود" لحذف أغاني المهرجانات من الموقعين.

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ويأتي ذلك عقب البيان الذي أصدرته النقابة بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيا، وسط جدل واسع أثاره حفل الفنانين، حسن شاكوش وعمر كمال في استاد القاهرة بمناسبة عيد الحب، واستخدامهما مفردات "نابية" في أغنية "بنت الجيران" التي تلقى رواجا واسعا على موقعي "يوتيوب" و"ساوند كلاود"، حيث حققت الأغنية حتى اليوم 112 مليون مشاهدة على "يوتيوب"، و60 مليون استماع على "ساوند كلاود".

وقد تسبب البيان في حالة من الانقسام بين مؤيد ومعارض، وبين من يقف مع حرية الفن والتعبير في المطلق، وضد الرقابة والوصاية، وبين من يخاف على المجتمع المصري من التأثير الضار الذي تحدثه هذه الأغنيات، بما تتضمنه من تحريض على العنف وإيحاءات جنسية.

المصدر: الوطن