نقيب المهن التمثيلية في مصر: لا صحة لإيقاف محمد رمضان عن التمثيل 3 سنوات

قال نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان أشرف زكي إنه لا صحة لإيقاف محمد رمضان عن التمثيل 3 سنوات بعد أزمته الأخيرة، موضحا أن الفنان لايزال مقيدًا بعضوية النقابة.

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وأشار الفنان أشرف زكي خلال تصريحات تلفزيونية على قناة "المحور" المصرية، إلى أن النقابة لن تتدخل لحل أزمته مع الطيار فهذا ليس من اختصاصها.

ونوه بأن النقابة مستعدة للقيام بواجباتها تجاه أي فنان يقع في أزمة ولا داع لسرد ما قامت به النقابة في الفترة الأخيرة ولسنا أغنى نقابة كما يشاع.

وأضاف أنه من الضروري احترام قانون النقابة ولدينا أعضاء وتصاريح ولا يصح أن تكون نسبة التصاريح أكبر من الأعضاء.

وأوضح أشرف زكي، أن الفنان لكي يصل إلى القمة يجب أن يواجه الكثير من الصعوبات كما أن كل فنان مسؤول عن سلوكه وأنا لست مسؤولا عن أفكار وسلوكيات أحد.

وتابع أشرف زكي، أن مشكلة الجمهور مع محمد رمضان ليست مهنية ولا تخصني ولا يمكن التدخل فيها لأنها ليست من شأني، لافتا إلى أن هناك العديد من المشاكل تم حلها وتدخل فيها ولكن هناك مشاكل لا يتدخل فيها لأنها ليست من اختصاصاته.

وكانت نقابة المهن الموسيقية قد أصدرت بيانا لمنع "ما يسمى بأغاني المهرجانات والتي هي نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية في كثير منها وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بمستمعي الغريزة وأصبح مؤدي المهرجان هو الأب الشرعي لهذا الانحدار الفني والأخلاقي وقد أغرت حالة التردي هذه بعض نجوم السينما في المساهمة الفعالة والقوية في هذا الإسفاف، حتى بات من الضروري إعادة النظر في كافة تصاريح الغناء".

المصدر: وسائل إعلام مصرية