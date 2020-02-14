عراك في المحطة.. صورة فازت بقصب السبق (صورة)

في غفلة منهما، التقط المصور البريطاني سام رولي، صورة نادرة لفأرين وهما مستغرقان في العراك على فتات خبز على رصيف إحدى محطات مترو لندن، وحصدت هذه اللحظة الثمينة الجائزة.

This awesome shot ("Station squabble") by @SamRowleyPhoto - which shows mice inside a London Underground station - is the well-deserved winner of the LUMIX People's Choice Award at the @NHM_WPY competition. 😂👏 pic.twitter.com/91V3NVHLki — Derek Momodu (@DelMody) February 12, 2020

هذه الصورة النادرة التي وثقت لحظة غير متاحة، حصلت على جائزة مرموقة ينظمها متحف التاريخ الطبيعي في لندن، متفوقة بذلك على أكثر من 48 ألف صورة أخرى خاضت غمار المنافسة في هذه المسابقة.

المصدر: وكالات