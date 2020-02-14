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عراك في المحطة.. صورة فازت بقصب السبق (صورة)

الثقافة والفن

عراك في المحطة.. صورة فازت بقصب السبق (صورة)
Volker Lautenbach/imageBROKER.com
صورة أرشيفية
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في غفلة منهما، التقط المصور البريطاني سام رولي، صورة نادرة لفأرين وهما مستغرقان في العراك على فتات خبز على رصيف إحدى محطات مترو لندن، وحصدت هذه اللحظة الثمينة الجائزة.

هذه الصورة النادرة التي وثقت لحظة غير متاحة، حصلت على جائزة مرموقة ينظمها متحف التاريخ الطبيعي في لندن، متفوقة بذلك على أكثر من 48 ألف صورة أخرى خاضت غمار المنافسة في هذه المسابقة.

المصدر: وكالات

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