انطلاق مؤتمر "تعزيز التعليم في الشرق الأوسط وقارة إفريقيا" في القاهرة

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية، اليوم الخميس، انطلاق فعاليات مؤتمر "تعزيز التعليم في الشرق الأوسط وقارة إفريقيا: خلق فرص للتعاون الإقليمي" يومي 13 و14 فبراير.

يقام المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج. ويشارك في المؤتمر العديد من وزراء التربية والتعليم من مختلف بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا، بهدف تبادل الآراء والنقاش حول مقترحات الإصلاحات المبتكرة لتسريع التعلم للجميع، وتعزيز التعاون بين البلدان المشاركة في مجال التعليم. كذلك سوف تعرض مصر رؤيتها في مجال التحول التعليمي والنتائج التي توصلت إليها كمثال على التقدم السريع نحو مستقبل التعلّم.

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وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، سوف يقدّم الدكتور طارق شوقي عرضا بعنوان "بناء النظام التعليمي الجديد"، كذلك سوف يلقي نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، والمدير العام لقطاع التعليم بالبنك الدولي، الدكتور خايمي سافيدار، كلمتيهما.

كذلك سوف يناقش المؤتمر خلال جلساته القضايا التالية: "تحولات واستراتيجيات تعزيز التعليم"، "المعلمون المؤثرون ومديرو المدارس، ودورهم على مستوى المرحلة الابتدائية"، "التركيز على الفصول الدراسية للمرحلة المبكرة"، "تحفيز التعلم من خلال التعاون الإقليمي".

المصدر: أخبار اليوم