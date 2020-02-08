اتهام محمد رمضان بـ"الترويج لـلخمور والاغتصاب والشذوذ"

قدم المحامي المصري، أيمن محفوظ، بلاغا رسميا ضد الفنان المشهور، محمد رمضان، يتهمه فيه بـ"الترويج للخمور والاغتصاب والشذوذ" في أغنيته الأخيرة "بم بم"، مطالبا بحبسه.

وقال مقدم البلاغ إن الأغنية تروج لشرب الخمور والشذوذ وتحرض على اغتصاب النساء بمشاهد وصفها المحامي بأنها تثير الغثيان.

وأضاف أن "الترويج للخمر محظور بأي وسيلة طبقا لقانون حظر شرب الخمر، رقم 63 لسنة 1976 بالمواد 3و6 و8، ويعاقب على ذلك بعقوبة الحبس 6 أشهر والغرامة".

وتابع محفوظ: "يعاقب بذات العقوبة المسؤول عن نشر هذا الإعلان بأي وسيلة وهي بالطبع الشركة المنتجة لهذا العمل".

واستطرد قائلا: "الأغنية تتضمن أيضا الترويج للشذوذ الجنسي، حيث يتخيل رمضان أنه يعانق إحدى الفتيات بمنتهى الابتذال وسرعان ما يكتشف أن الفتاة في حقيقه الأمر هي رجل. ومشهد آخر صادم لدخول رمضان على إحدى السيدات في الحمام عدة مرات ثم يقرر اغتصابها بفعل الخمر وهو سعيد ومبتسم بخلاف إشاراته الإباحية المعتادة والتعري الذي أصبح سمة للفنان محمد رمضان".

وأردف المحامي أن "التحريض على الأفعال المنافية للآداب بمادة مصورة كفيديو كليب بقصد الاتجار والتوزيع تصل عقوبتها لـ5 سنوات طبقا لنص المادة 296 و178 من قانون العقوبات".

وسبق أن واجه رمضان اتهامات مماثلة قررت السلطات على إثرها مرات عدة حبسه مدة بضعة أشهر.

المصدر: وسائل إعلام مصرية