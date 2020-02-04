الفنانات المصريات يوجهن رسائل حزينة في وفاة نادية لطفي

عبرت مجموعة من الفنانات المصريات عن حزنهن العميق، على رحيل النجمة القديرة نادية لطفي التي توفيت اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 83 عاما.

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وغردت الفنانة منة شلبي على حسابها بـ"تويتر" قائلة: "الوداع نادية لطفي الحلوة الجميلة العظيمة الرقيقة الشجاعة صاحبة المبادئ والتاريخ والدم الخفيف والشكل والروح الحلوة والصوت المميز جداً ألف رحمة ونور".

وقالت الفنانة المصرية رانيا يوسف: "وداعا الفنانة نادية لطفي.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وداعا الفنانه ناديه لطفي.. إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ pic.twitter.com/NdRbCRfyxR — Raniah Yousief (@RaniahYousief) February 4, 2020

وأعربت الفنانة يسرا، عن حزنها الشديد قائلة: "فقدنا قامة عظيمة عزيزة جدا على قلبي قامة من قامات زمن السينما العربية الجميل ومن أقرب الناس لي.. تركتي بصمة في حياتي وفي حياة كل من عرفك.. حبيبتي الفنانة القديرة نادية لطفي لكِ كتير وخالص الدعاء من كل قلبي وإنا لله وإنا إليه راجعون".

فقدنا قامة عظيمة عزيزة جدا على قلبي قامة من قامات زمن السينما العربية الجميل ومن أقرب الناس لي.. تركتي بصمة في حياتي وفي حياة كل من عرفك.. حبيبتي الفنانة القديرة نادية لطفي لكِ كتير وخالص الدعاء من كل قلبي وإنا لله وإنا إليه راجعون.#Youssra#يسراpic.twitter.com/XnXEubbECV — Youssra (@Youssra) February 4, 2020

وعبرت شريهان عن حزنها بنشر صورة للراحلة عبر حسابها بموقع "تويتر" وعلقت قائلة: "أعزي نفسي والفن والشعب المصري والعربي وجميع محبيها في جميع أنحاء العالم لانتقال هذه المبدعة والإنسانة الرائعة الجميلة الى الرفيق الأعلى نادية لطفي".

وقالت الفنانة إلهام شاهين إنها آخر نجمة زارت نادية لطفي واحتفلت معها بيوم ميلادها، حيث نشرت صورة من الزيارة وعلقت عليها عبر حسابها بموقع إنستغرام: "حبيبتي الغالية في ذمة الله.. سأفتقد حنانك واحتوائك لي وسؤالك عني يا أغلى الناس و أجمل قلب وأعظم فنانة.. لن يأتي الزمن بمثلك فنيا وإنسانيا.. علمتينا و أسعدتينا وأثرتي فينا.. أفتخر إني تلميذتك وأكبر لحظات سعادة في حياتي كانت في قربى منك".

المصدر: وسائل إعلام مصرية