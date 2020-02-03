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الفنانة المصرية سمية الخشاب تتحدث لـRT عن تفاصيل أغنيتها الجديدة

الثقافة والفن

الفنانة المصرية سمية الخشاب تتحدث لـRT عن تفاصيل أغنيتها الجديدة
RT
سمية الخشاب
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كشفت الفنانة المصرية سمية الخشاب، عن تفاصيل أغنيتها الجديدة "عربية أنا"، وهي من كلمات محمد حسن وهشام صادق ومن ألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.

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وقالت الخشاب في تصريحات لـRT، إن فكرة الأغنية جاءت بناء على اهتمامها مؤخرا بالمرأة وقضاياها، وخصوصا المرأة العربية لأنها مظلومة.

وأشارت إلى أن كلمات الأغنية تقول: "عربية أنا.. قالوا فيها الجمال هبة من ربنا.. القوام والدلال عربية أنا والتاريخ ياما قال عربية أنا.. شمس وقت الغروب عربية أنا صعب عنها تتوب وعربية أنا.. أقوى من الخيال".

المصدر: RT

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