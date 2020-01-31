 
مباشر

متحف "تاريخ العالم في عجينة الصلصال" في موسكو

الثقافة والفن

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n6oa

من المتاحف الطريفة في العاصمة الروسية متحف "تاريخ العالم في عجينة الصلصال"، حيث يمكن العثور على أي من أبطال التاريخ العالمي مجسدا في عجينة الصلصال للأطفال.

إقرأ المزيد
عالم التانغو الساحر
عالم التانغو الساحر

وعلى الرغم من أن صنعها يستغرق كثيرا من الوقت، ويستمر عدة أشهر في بعض الأحيان، فإن حجم هذه المنحوتات لا يزيد عن 20 سنتيمترا.

أما صاحب المتحف وصانع المنحوتات سيرغي أوليونين، فيدرس بدقة وعمق الكتب التاريخية المصورة والتمثيليات والأفلام الوثائقية والسينمائية لتجسيد كل تفاصيل الأزياء التاريخية للملوك والفراعنة والأباطرة وجنود الجيوش لمختلف البلدان.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كيف تفاعل العرب مع خطوبة ابنة بيل غيتس وشاب مصري؟