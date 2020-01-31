متحف "تاريخ العالم في عجينة الصلصال" في موسكو

من المتاحف الطريفة في العاصمة الروسية متحف "تاريخ العالم في عجينة الصلصال"، حيث يمكن العثور على أي من أبطال التاريخ العالمي مجسدا في عجينة الصلصال للأطفال.

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وعلى الرغم من أن صنعها يستغرق كثيرا من الوقت، ويستمر عدة أشهر في بعض الأحيان، فإن حجم هذه المنحوتات لا يزيد عن 20 سنتيمترا.

أما صاحب المتحف وصانع المنحوتات سيرغي أوليونين، فيدرس بدقة وعمق الكتب التاريخية المصورة والتمثيليات والأفلام الوثائقية والسينمائية لتجسيد كل تفاصيل الأزياء التاريخية للملوك والفراعنة والأباطرة وجنود الجيوش لمختلف البلدان.