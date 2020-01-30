سرقة  أكثر من عشرة أعمال لسلفادور دالي في ستوكهولم

أقدم مجهولون على سرقة 12 عملا من أعمال الفنان سلفادور دالي من معرض "كولور" في ستوكهولم بالسويد، فيما تقدر القيمة الإجمالية للأعمال المسروقة بـ400 ألف يورو.

وأفادت صحيفة "Dagens Nyheter"، بأن السرقة وقعت مساء الخميس، حيث قام اللصوص بكسر النافذة والدخول لمبنى المعرض، وفي بضع دقائق تمكنوا من سرقة 12 تمثالا من البرونز من أعمال دالي، والفرار بسيارة كانت تنتظرهم.

وأضافت الصحيفة: "كل شيء حدث بسرعة، لدرجة أن الوقت لم يتوفر لدى الشرطة والأمن للرد".

وحسب الصحيفة، فإن كلفة التماثيل المسروقة تتراوح بين 200 و500 ألف كرونة سويدية (20-50 ألف يورو) لكل منها، والقيمة الإجمالية للضرر يمكن أن تصل إلى 400 ألف يورو.

وقالت الصحيفة: "بدأت الشرطة التحقيق في الحادث ولكن بحثها عن المجرمين، لم يتكلل بالنجاح حتى الآن".

وفي 28 يناير، افتتح في موسكو معرض واسع للوحات سلفادور دالي وكان الطلب على التذاكر في اليوم الأول مرتفعا لدرجة أن الموقع الذي قام ببيع تذاكر الدخول عبر الإنترنيت، تعطل من تدفق الزوار.

المصدر: "إنترفاكس"