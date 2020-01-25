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800 مليون أمي في العالم

الثقافة والفن

800 مليون أمي في العالم
Reuters GONZALO FUENTES
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أعلنت هيئة الأمم المتحدة عبر موقعها الرسمي، الجمعة، تزامنا مع اليوم الدولي للتعليم، أن عدد الأميين في العالم بلغ قرابة 800 مليون أمي، أغلبهم من النساء البالغات.

وأشارت المنظمة الأممية إلى أن نحو 260 مليون طفل، تتراوح أعمارهم بين 6 و17 عاما، لا يذهبون إلى المدارس.

من جهته، دعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تيجاني محمد باندي، الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لهذا القطاع وإقامة شراكات ضرورية لضمان الحصول على التعليم الابتدائي والثانوي المجاني والجيد، فضلا عن التعليم المهني والفني الشامل وبأسعار معقولة وشاملة.

وفي ذات السياق، قالت المديرة العامة لمنظمة "اليونيسكو" أودري أوزولاي: "إننا لا نحتاج فقط إلى استثمارات ضخمة، بل إلى إصلاح الأنظمة التعليمية". 

المصدر: الأمم المتحدة 

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