800 مليون أمي في العالم

أعلنت هيئة الأمم المتحدة عبر موقعها الرسمي، الجمعة، تزامنا مع اليوم الدولي للتعليم، أن عدد الأميين في العالم بلغ قرابة 800 مليون أمي، أغلبهم من النساء البالغات.

وأشارت المنظمة الأممية إلى أن نحو 260 مليون طفل، تتراوح أعمارهم بين 6 و17 عاما، لا يذهبون إلى المدارس.

من جهته، دعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تيجاني محمد باندي، الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لهذا القطاع وإقامة شراكات ضرورية لضمان الحصول على التعليم الابتدائي والثانوي المجاني والجيد، فضلا عن التعليم المهني والفني الشامل وبأسعار معقولة وشاملة.

وفي ذات السياق، قالت المديرة العامة لمنظمة "اليونيسكو" أودري أوزولاي: "إننا لا نحتاج فقط إلى استثمارات ضخمة، بل إلى إصلاح الأنظمة التعليمية".

إن التعليم حق من حقوق الإنسان، ولكن...



❌لا يزال هناك 258 مليون طفل وشاب خارج المدرسة❌



يجب علينا تغيير ذلك! https://t.co/h2huyDEWf1#مستقبل_التعليم#اليوم_الدولي_للتعليمpic.twitter.com/JJwBVLLMjp — اليونسكو (@UNESCOarabic) January 24, 2020

في #اليوم_العالمي_للتعليم:

🔸رئيس @UN_PGA يؤكد الحاجة إلى استثمارات ضخمة للتصدي للتحديات

🔸السيدة @AminaJMohammed تدق ناقوس الخطر حيال وضع التعليم

🔸السيدة @AAzoulay تؤكد أن التعليم حجر الزاوية بالنسبة لأهداف التنمية المستدامة@UNESCOarabic

المزيد هنا: https://t.co/YKy0Nka6bxpic.twitter.com/6OsvGTEzGZ — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) January 24, 2020

المصدر: الأمم المتحدة