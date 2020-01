أغنية لفرقة روسية تحقق 200 مليون مشاهدة على يوتيوب

منحت جمعية منتجي الموسيقى البريطانية أغنية All the things she said (هذا كل ما قالته) لفرقة "تاتو" الروسية لقبا بلاتينيا في بريطانيا.

حيث جنى الفيلم القصير في موضوعها 200 مليون مشاهدة على يوتيوب منذ عام 2009.

جاء ذلك على موقع جمعية منتجي الموسيقى البريطانية bpi.

تعتبر السكة (تراك) الموسيقية الروسية نسخة بريطانية لأغنية الفرقة المشهورة "أنا مجنونة" أصدرت في روسيا منذ 20 عاما. وقد بيعت في بريطانيا 600 ألف نسخة من الأغنية التي تعتبر مقطوعة موسيقية روسية وحيدة بقيت في صدارة تصنيف الأغاني المشهورة في بريطانيا UK Singles Chart طيلة 4 أسابيع.

جدير بالذكر أن الأغنية منحت اللقب الفضي عام 2003 واللقب الذهبي بعد مرور 10 أعوام في كل من بريطانيا وفرنسا. وتم منحها الآن منزلة البلاتين بعد أن جنت 200 مليون مشاهدة.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا