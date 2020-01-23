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بالفيديو.. فنانة لبنانية ترد بعد تعرضها لانتقادات لاذعة بسبب نشرها صورة تحمل ايحاءات جنسية

الثقافة والفن

بالفيديو.. فنانة لبنانية ترد بعد تعرضها لانتقادات لاذعة بسبب نشرها صورة تحمل ايحاءات جنسية
wikimedia.org
نيكول سابا
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خرجت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، عن صمتها لترد على كل الانتقادات اللاذعة التي وجهت لها بسبب نشرها صورة لأسد يمارس الجنس مع لبوته.

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ونفت سابا أخبار حملها، مشيرة إلى أنها مجرد شائعات.

وفى مقطع فيديو نشرته على صفحتها الرسمية عبر "أنستغرام"، قالت: "صحيت اليوم على تهاني والناس تقولي مبروك، وهل أنتي حامل، الصراحة هو فال حلو الله يجيبه بالخير أكيد، بس للأسف الموضوع شائعة".

ولفتت إلى أنها لو أرادت أن تعلن عن حملها، لن تعلن عن طريق صورة مثل تلك التي نشرتها.

وأضافت نيكول: "أنا إنسانة متصالحة مع حالي ومتصالحة مع الحياة ومتصالحة مع زوجي، واللي يعرفني منيح يعرف نفسيتي وطريقتي ويعرف عقلي، أنا مش ناقصة معقدين ومكبوتين، هناك أشياء في الدنيا أهم من ذلك، ولا داعي لعمل قصة".

المصدر: انستغرام

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