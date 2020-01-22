تركي آل الشيخ يعد السعوديين بأفراح زاهرة.. "حتى لو الصحه مش تمام"

طلب رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ السماح من جمهوره على غيابه القسري بسبب المرض عن آخر أيام موسم الرياض، ووعد بمواسم عامرة بالأفراح بحضور كل كتاب وممثلي وفناني مصر.

وكتب فجر اليوم الأربعاء على حسابه في "فيسبوك": "مبعرفش اجلس من غير شغل حتى لو الصحه مش تمام ... بنرسم الان موسمين في ال 4 شهور القادمه ان شالله بتوجيهات سيدي ولي العهد ... ولل المسرح والفن والاوبرا المصريه نصيب معنا ان شالله ... عاوزين السقا وحلمي ودياب وهنيدي وحماقي والفخراني والكل ومش عاوز انسى حد ... الكل ليه خطه عندنا ... لو ضروفه تسمح طبعاً👍🇪🇬🇸🇦🙏🏻❤ كل كتاب وممثلين وفنانين مصر استعدو ل فرص كتير عندنا ان شالله وربنا يديم المحبه في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين وسيدي ولي العهد وفخامه الرئيس السيسي👍".

وأضاف آل الشيخ: "سامحوني إذا مقصر لكن اعرفوا أن هدفي سعادتكم".

وتداول مسؤولون وإعلاميون سعوديون صورة آل الشيخ، أثناء وجوده في أوروبا لإجراء عملية وصفت بـ"الدقيقة"، وأثارت هذه الصورة تفاعلا واسعا إذ تمنى له العديد من المغردين الشفاء والعافية، ليشكرهم بقصيدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر.

من جهة ثانية، تصدر هاشتاغ "#لا_لاستقاله_تركي_الشيخ" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وصار الأكثر تداولا الليلة الماضية بعد ساعات من نشر خطاب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بشأن الرئاسة الشرفية للأهلي.

وتركي آل الشيخ الذي يتلقى العلاج حاليا بالخارج، أرسل خطابا أمس إلى الخطيب ونشره في صفحته على "فيسبوك"، قال فيه: "لقد تشرفت بالرئاسة الشرفية للنادي الممنوحة لي من مجلس إدارتكم وتمنيت خدمة الكيان وسأظل إن شاء الله، لقد تقدمت باستقالتي بتاريخ 25_5_2018، ولم يتم إشعاري رسميا حتى اللحظة بقبول الاستقالة".

وأضاف: "آمل من مجلسكم المحترم سرعة حسم الموضوع وإشعاري بأقرب وقت ممكن، متمنيا للنادي الأهلي الكبير ولكم كل التوفيق والنجاح ولمصر الحبيبة الخير والازدهار وسأستمر عاشقا للنادي ومن جمهوره".

المصدر: فيسبوك