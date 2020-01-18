فاجعة تهز فنانة عربية.. وفاة شقيقها خلال تحضيراته لخطوبته

نعت الفنانة الأردنية نداء شرارة، اليوم السبت شقيقها الأصغر الذي توفي في حادث سير عن عمر 26 عاما.

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وقالت نداء شرارة إن شقيقها كان يستعد للزواج.

وكتبت حاملة لقب "ذا فويس الموسم الثالث" عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي "أخوي مات ستة وعشرين سنة مات راح ضحية حادث، كنت وعدته أجهز له بيته لأنه بدو يتزوج، كان نفسه يتجوز وعامل جمعية آخر الشهر بدو يقبضها حتى أخطب له، يارب الفاجعة أكبر مني أكبر من طاقتنا الصبر من عندك يا رب صبر أمي يا رب".

وحرص عدد من الفنانين على تقديم واجب العزاء لشرارة.

انا لله وانا اليه راجعون الله يصبر قلبكم 🙏🏻الله يرحمه مثواه الجنه https://t.co/HdY3FcsjSy — Diana karazon ديانا كرزون (@iamdianakarazon) January 18, 2020

المصدر: وسائل التواصل الإجتماعي