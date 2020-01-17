تشييع الفنانة المصرية ماجدة بحضور فني كبير

شيعت الفنانة المصرية ماجدة الصباحي اليوم الجمعة، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، إذ رحلت أمس الخميس عن عمر ناهز الـ89 عاما.

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وتم لف الجثمان الراحلة بعلم مصر، وحضر صلاة الجنازة عدد كبير من الفنانين بينهم رشوان توفيق، عزت العلايلى، سمير صبري، أشرف زكي، ونهال عنبر، ودلال عبد العزيز، وسيف عبد الرحمن.

يذكر أن الفنانة القديرة ولدت في طنطا وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية، وكان والدها موظفا في وزارة الموصلات.

وبدأت حياتها الفنية وعمرها 15 سنة دون علم أهلها وغيرت اسمها إلى ماجدة حتى لا تكتشف.

المصدر: وسائل إعلام مصرية