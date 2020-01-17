العريان بين غيرة طليقته أنجي علي وغرام أصالة أم ولديه

نشرت الإعلامية أنجي علي،غيرة الطليقة الأخيرة لزوجها السابق، المخرج طارق العريان،مقطع فيديو له على "إنستغرام"،بعد إعلان انفصاله عن زوجته السابقة، الفنانة السورية أصالة نصري.

وظهر العريان في الفيديو، وهو يتهامس مع زوجته السابقة أنجي علي أثناء تواجدهما معا في دبي، لحضور احتفالية خاصة بموقع "شاهد. نت" بوجود كوكبة من نجوم الفن المصري.

وأنجي التي صرحت شابقا بأن سبب انفصالها عن العريان كان غيرتها الشديدة عليه، نشرت صورة قديمة لهما من حفل زفافهما، وذلك بعد طلاقه من أصالة ما أثار كثيرا من الجدل.

واتهمت انجي بأنها ترغب بإغاظة أصالة بنشرها لهذا المقطع، وأنها تخطط للعودة إليه بعد انفصاله عن أصالة، فيما دافع البعض الآخر عن أنجي، معتبرين أنها تنشر عبر حسابها تغطيات لجميع المناسبات التي تحضرها منها فيديو طارق العريان الذي يأتي ضمن تغطيتها للحدث الذي كان هو الآخر موجودا فيه.

وانهالت التعليقات والانتقادات من متابعي أنجي علي، إذ علق أحد المتابعين بقوله: "أنجي علي بتدعم طليقها طارق العريان بعد انفصاله عن أصالة"، وعلق آخر: "هو أنتم ناوين ترجعوا بعد ما طلق أصالة"، وقال ثالث: "واضح يا إنجي إنك بترسمي عليه من تاني".

وكانت أنجي علي متزوجة من طارق العريان قبل 15 عاما، وانفصلا بسبب غيرتها الشديدة عليه.

ورغم هجوم جمهور أصالة على أنجي، إلا أن أصالة وأنجي تجمعهما علاقة طيبة، وسبق أن أطلقت أصالة منذ سنوات تغريدة عبّرت فيها عن حبّها لأنجي علي حيث كتبت: "أملك شعورا خاصا تجاه من كان لهم علاقة خاصة بحبيبي (طارق) أشعر بأنهم جزء من حياتي أيضاً والغريب أنني أحبهم مثلا أنجي علي زوجته قبلي".

كما نشر العريان قبل أيام صورة له مع ولديه من أصالة آدم وعلي، وكتب معلقا بأنهما الأولوية الأولى في حياته، وانهالت عليه كثير من التعليقات التي تلومه على طلاقه من أصالة، لدرجة أن أحدهم علق قائلا :"الصورة ينقصها وجود أصالة أم آدم وعلي".

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