لوحة مسروقة لشاغال تطرح في مزاد إسرائيلي للفنون التشكيلية

تطرح في مزاد مدينة هرتسليا الإسرائيلية يوم 25 يناير لوحة الفنان التشكيلي الروسي، مارك شاغال، "سلم يعقوب" التي سرقت عام 1996 من متحف تل أبيب.

وقالت صحيفة "ذي تايمز أوف إسرائيل" إن اللوحة بأبعاد 22 * 27 سنتيمترا أبدعها، مارك شاغال، عام 1973. وحفظت بعد وفاة الفنان التشكيلي في أحد متاحف تل أبيب من حيث سرقت، ثم عثر عليها صدفة عام 2015 في القدس.

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وقالت صحيفة "The Jerusalim Post "يتوقع أن تباع لوحة "سلم يعقوب" بسعر يتراوح بين 150 و250 ألف دولار وأوضحت أن إحدى شركات التأمين الإسرائيلية طرحت اللوحة المذكورة للبيع بعد أن عثر عليها بين أمتعة شخصية لصاحبها من أهالي القدس بعد وفاته.

يذكر أن، مارك شاغال، ولد عام 1887 في مدينة فيتيبسك بالإمبراطورية الروسية ودرس في بطرسبورغ. وتم تعيينه عام 1918 مفوضا لشؤون الفنون في بلدية فيتيبسك، ثم هاجر عام 1923 إلى فرنسا حيث توفي عام 1985.

المصدر: تاس