اختيار عمل فنان فلسطيني كواحد من 100 عمل فني حددت ملامح الفن للعقد الأخير

هنأت وزارة الثقافة الفلسطينية الفنان التشكيلي، خالد حوراني، لاختيار عمله "بيكاسو في فلسطين" كواحد من 100 عمل فني حددت ملامح الفن في العقد الأخير من القرن الحالي.

وأشارت الوزارة إلى أن الاختيار تم حسب تصنيف مجلة "آرت نت نيوز"، التي تعد من أهم المواقع التي تتابع الفن في العالم.

وأشارت المجلة إلى أن حوراني بذل جهدا لنقل لوحة "تمثال نصفي لامرأة" التكعيبية التي أنجزها بابلو بيكاسو في العام 1943، إلى فلسطين، على أن تعرض في أكاديمية الفنون الدولية برام الله.

وذكرت "آرت نت نيوز" أن مشروع "بيكاسو في فلسطين" الذي أطلقه خالد حوراني، كان مصمما كتحرك نقدي يراد منه استخدام قيمة الفن وصعوبة نقل أعماله من مكان إلى آخر كأسلوب لإظهار عبثية الحياة البشرية في ظروف احتلال.

المصدر: RT