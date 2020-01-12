ظهور لافت لأصالة نصري في أول حفل بعد إعلان طلاقها رسميا

أحيت الفنانة السورية، أصالة نصري، ليلة الجمعة، حفلا غنائيا تحت شعار "بعشق حياتي" بإمارة دبي، دعما للنساء المصابات بمرض السرطان، حيث ستعود أرباح الحفل لنساء يعانين من هذا المرض.

وظهرت المغنية في شكل لافت بفستان باللون الزهري المعتمد في حملات التوعية ضد مخاطر هذا المرض.

وتعتبر هذه الإطلالة الأولى لأصالة بعد إعلانها انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان منذ أيام، لتحسم بذلك أشهرا من الشائعات حول هذا الأمر.

وكانت أصالة أصدرت قبل أيام أغنيتها الجديدة بعنوان "شامخ" التي تخطى عدد مشاهدتها حاجز المليونين على موقع "يوتيوب"، فيما قال معجبوها إن الأغنية وكلماتها تعتبر ردة فعل على قرار الانفصال، وإنها تؤكد من خلالها أنها ما زالت قوية وليست مكسورة.

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي