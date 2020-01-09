"الجوكر" يقترح حلا للأزمة المناخية العالمية (فيديو)

حصل خواكين فينيكس على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "الجوكر" خلال حفل توزيع جوائز الدولة الـ 77 من "غولدن غلوب" في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية الأحد الماضي.

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وأثناء خطابه عقب تلقيه الجائزة، تناول أزمة المناخ، وأشاد بزملائه المرشحين، كما أشار إلى خطيبته روني مارا. واحتوى الخطاب على بعض الألفاظ النابية، ما اضطر الرقابة على البرامج لقص هذه الأجزاء.

أبدى فينيكس، الذي تم تنقيح خطابه جزئيا عن طريق رقابة الشبكة التلفزيونية، أسفه على حرائق أستراليا واستمرار أزمة المناخ، ودعا زملاءه في هوليوود إلى العمل على حلها، فجاء من بين مقترحاته عدم استخدام "الطائرات الخاصة إلى بالم سبرينغز"، وارتداء حلة "سموكنغ" واحدة في جميع حفلات السنة.

كما توجه فينيكس بالشكر إلى رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود، التي قامت "بخطوة جريئة وجعلت مائدة الحفل نباتية".

المصدر: سي إن إن