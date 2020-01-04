حوار وتهان من القلب للقلب بين إلهام شاهين ونادية لطفي في عيد ميلادهما المشترك

هنأت إلهام شاهين نادية لطفى بعيد ميلادها، وكتبت: "بحبك.. كل سنه و أحلى إنسانه وأعظم فنانة في برج الجدي... الجميلة الرقيقة القلب نادية لطفي حبيبة قلبي طيبة وبخير وصحة يا رب".

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واحتفلت النجمتان لطفي وشاهين يوم أمس الجمعة 3 يناير، بعيد ميلادهما، فالأولى أتمت عامها الـ83، بينما أكملت الأخيرة عامها الـ59.

وتزامنا مع هذه المناسبة، قررت شاهين زيارة الفنانة القديرة نادية لطفي في المستشفى لمعايدتها، ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها في"إنستغرام"، رصد حديثهما معا، وكشف تفاصيل الزيارة.

وفي الفيديو، قالت إلهام شاهين لنادية لطفي: "3 يناير يوم مميز، وليا الشرف إني اتولدت في نفس اليوم علشان أخد نفس صفاتك، بحبك وبتعلم من كتير".

وردت عليها نادية لطفي، معربة عن سعادتها هي أيضا، ومشيدة بموهبتها الفنية، إذ شبهتها بالفنانة فاتن حمامة، وقالت لها: "إلهام أول ما ظهرت كانت مبشرة بأعظم ممثلة جات في مصر السيدة فاتن حمامة وشبها، لكن هي قدمت أعمال منفردة ومميزة وبعيدة عن مدام فاتن، وبقى ليها شخصية مستقلة ودخلت شوية في العمل العام وليها آراء".

وأضافت: "أنا عايزاها تحجم نفسها وتفكر شوية قبل ما تتنرفز، وتتناقش قبل ما تتجنن وتزعق".

فردت شاهين، قائلة: "حاضر هتعلم من حضرتك الحكمة والكياسة في التعبير عن الرأي".

وتتواجد الفنانة نادية لطفي حاليًا في مستشفى القوات المسلحة بالمعادي، بعد تعرضها مؤخرًا لوعكة صحية دخلت على إثرها إلى المستشفى.

وسبق لنادية لطفي وطمأنت محبيها على صحتها في ليلة رأس السنة في مداخلة هاتفية عبر برنامج "حضرة المواطن"، على فضائية "الحدث اليوم"، وقالت :"أنا زي الوحش الكاسر"، أي أنها بصحة جيدة.

المصدر: صحف مصرية