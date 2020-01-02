 
مباشر

الولايات المتحدة.. ممثلة من فيلم "كابتن أمريكا" متهمة بقتل والدتها

الثقافة والفن

الولايات المتحدة.. ممثلة من فيلم
Reuters Brendan McDermid
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n03v

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ممثلة أدت دورا في فيلم "كابتن أمريكا: المنتقم الأول" تواجه اتهامات جنائية بقتل والدتها طعنا في ولاية كانساس.

وأكدت صحيفة "كانساس سيتي ستار" أن الممثلة مولي فيتزجيرالد (38 عاما) اعتقلت الثلاثاء الماضي في مدينة أولاث بتهمة ارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية، ما يعني أن الجريمة اقترفت عمدا بسوء نية، لكن دون سابق إصرار وترصد.

وأكدت الصحيفة أن ضحية الجريمة المفترضة هي والدة الممثلة باتريشيا فيتزجيرالد (68 عاما) التي تم العثور على جثتها داخل منزلها في أولاث في 20 ديسمبر.

وحدد القضاء كفالة بمقدار 500 ألف دولار للإفراج المشروط عن الممثلة المسجونة.

وحسب موقع IMDb المختص بالسينما، تعمل فيتزجيرالد على إخراج وإنتاج أفلام، كما ظهرت على الشاشة في عدة أفلام كممثلة، وأدت دورا صغيرا في فيلم "كابتن أمريكا: المنتقم الأول" (2011) حيث عملت أيضا مساعدة للمخرج جو جونسون.

ولا يزال الغموض يلف دوافع الجريمة، ولم يتضح بعد ما إذا كان لدى الممثلة المسجونة محام. 

المصدر: أسوشيتد برس

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ليلة تنصيب بوتين قبل 20 عاما