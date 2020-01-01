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هيفاء وهبي تشعل منصات التواصل الاجتماعي بظهور لافت في مصر (صور + فيديو)

الثقافة والفن

هيفاء وهبي تشعل منصات التواصل الاجتماعي بظهور لافت في مصر (صور + فيديو)
Reuters / Mohamed Azakir
هيفاء وهبي
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أحيت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، حفلا غنائيا في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة، ضمن حفلات رأس السنة.

وأطلت هيفاء خلال الحفل مرتدية فستانا أخضر اللون مع شعر أشقر، وقدمت العديد من الأغاني الجديدة والقديمة وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام الفنانة هيفاء وهبي بتقبيل إحدى المعجبات بحفل رأس السنة بالقاهرة.

المصدر: RT + "تويتر"

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