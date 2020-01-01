هيفاء وهبي تشعل منصات التواصل الاجتماعي بظهور لافت في مصر (صور + فيديو)
أحيت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، حفلا غنائيا في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة، ضمن حفلات رأس السنة.
وأطلت هيفاء خلال الحفل مرتدية فستانا أخضر اللون مع شعر أشقر، وقدمت العديد من الأغاني الجديدة والقديمة وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام الفنانة هيفاء وهبي بتقبيل إحدى المعجبات بحفل رأس السنة بالقاهرة.
#اليوم_السابع | هيفاء وهبى تشعل حفل رأس السنة بالقاهرة الجديدةhttps://t.co/IDer16jmzjpic.twitter.com/hdn6yGolHi— اليوم السابع (@youm7) 1 января 2020 г.
هيفاء وهبي أثناء حفلها في القاهرة🥺💚 pic.twitter.com/outdJpJEjP— Gorgeous (@Gorgeous_ew) 1 января 2020 г.
ألطف فيديو ممكن تستفتحو فيه السنة الجديدة💚#هيفاء_وهبي_في_القاهرة#هيفاء_وهبيpic.twitter.com/Z4fdVmrafB— Ɲiիคຖ 🦋 (@NihanSalhi) 1 января 2020 г.
تطلعوا كيف وطت ع الستيج القمر ملكة الجمال وملكة المسرح وملكة كلشي الي برهن اشارة منها بتجيب الكرة الارضية عند اجرها.. وطت ع الستيج تتسلم على امرأة من الحضور احتراماً الها... كل مرة بقول يقبرني جمالك هلمرة اسمحيلي قول ياعمري يقبرني اخلاقك يا اكابر يا مرباية يا كلاس♥️♥️ @HaifaWehbepic.twitter.com/UO7ujgR7rY— Zahra HW (@ZahraHw) 1 января 2020 г.
اطلالة هيفاء الليلة في حفلها الاول بمصر 😍🔥💚💛— HAIFAHOLICS ™ (@Haifaholics) 1 января 2020 г.
.#هيفاء_وهبي@HaifaWehbe#Haifaholics#egypt#cairopic.twitter.com/mpfEBl8gQn
المصدر: RT + "تويتر"