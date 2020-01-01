هيفاء وهبي تشعل منصات التواصل الاجتماعي بظهور لافت في مصر (صور + فيديو)

أحيت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، حفلا غنائيا في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة، ضمن حفلات رأس السنة.

وأطلت هيفاء خلال الحفل مرتدية فستانا أخضر اللون مع شعر أشقر، وقدمت العديد من الأغاني الجديدة والقديمة وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام الفنانة هيفاء وهبي بتقبيل إحدى المعجبات بحفل رأس السنة بالقاهرة.

هيفاء وهبي أثناء حفلها في القاهرة🥺💚 pic.twitter.com/outdJpJEjP — Gorgeous (@Gorgeous_ew) 1 января 2020 г.

تطلعوا كيف وطت ع الستيج القمر ملكة الجمال وملكة المسرح وملكة كلشي الي برهن اشارة منها بتجيب الكرة الارضية عند اجرها.. وطت ع الستيج تتسلم على امرأة من الحضور احتراماً الها... كل مرة بقول يقبرني جمالك هلمرة اسمحيلي قول ياعمري يقبرني اخلاقك يا اكابر يا مرباية يا كلاس♥️♥️ @HaifaWehbepic.twitter.com/UO7ujgR7rY — Zahra HW (@ZahraHw) 1 января 2020 г.

المصدر: RT + "تويتر"