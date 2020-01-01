مصر.. مصادر أمنية تكشف تفاصيل جديدة حول صعود عارضة الأزياء العارية للأهرامات

قالت مصادر أمنية، إن مقطع الفيديو المتداول لعارضة الأزياء، كينزي ولانسكي، أثناء تسلقها الأهرامات، جرى نشره عقب سفرها خارج الأراضي المصرية.

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وأضافت المصادر وفقا لصحيفة "الوطن" المصرية، أن الواقعة بدأت برصد جملة كتبتها عبر حسابها الشخصي، تضمنت: "انتظروا مفاجأة في مصر"، وعقب ذلك توجهت قوة أمنية من مباحث السياحة والآثار للفندق الذي تقيم به، ولكن تبين سفرها خارج مصر، ولم يتم العثور سوى على صديقين لها، ثم جرى تداول مقطع الفيديو أثناء تسلقها الأهرامات في اليوم التالي لسفرها، وجرى تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة.

ونشرت عارضة الأزياء والممثلة، كينزي ولانسكي، بطلة واقعة التعري في نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام، العام الماضي، فيديو جديدا لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، أعلى الهرم في مصر.

وكتبت ولانسكي، في وصف الفيديو الذي نشرته عبر حسابها: "تسلق أهرامات الجيزة".

وعرض مقطع الفيديو عددا من اللقطات منذ بداية رحلة كينزي ولانسكي إلى محل إقامتها في أحد الفنادق إلى الأهرامات، وأثناء تسلقها.

المصدر: الوطن