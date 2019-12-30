منع الفنانة المغربية دنيا بطمة من السفر للتحقيق في تورطها بقضية "حمزة مون بي بي"

صودر جواز سفر الفنانة المغربية دنيا بطمة، ووقع إخطارها رسميا بحظر مغادرة الأراضي المغربية قبل الانتهاء من التحقيق في قضية ما يعرف بـ"حمزة مون بي بي".

وما تزال القضية التي حملت اسم حساب على موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات"، والذي عُرف بابتزازه المشاهير والمحلات المرموقة والفنادق، قيد التحقيق.

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وكشف مصدر مطلع أنه وقعت مصادرة جواز سفر دنيا بطمة ومنعها من السفر حتى نهاية التحقيق، على الرغم من أنها حاولت الدفاع عن نفسها ضد الاتهامات الموجهة ضدها، بالتأكيد على أن لا علاقة لها بشكل مباشر أو غير مباشر بحسابات "حمزة مون بي بي" على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومع ذلك، فإن شهادات المتورطين، وعلى وجه الخصوص، اليوتيوبر "سكينة غلامور" (Soukaina Glamour)، جعلتها موضع تساؤل مباشر.

وذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية، أنه وقع استجواب دنيا بطمة يوم الخميس الماضي، 25 ديسمبر، في مقر ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية (BNPJ)، في الدار البيضاء، واستغرق التحقيق معها 12 ساعة. حول علاقتها بحساب "حمزة مون بي بي" على "سناب شات"، الذي "كان يتعرض من خلاله فنانون ومشاهير ومحلات وفنادق للابتزاز، وحول ما إذا كانت تربطها علاقة بالواقفين وراءه".

وأشارت الصحيفة إلى أنه وقعت مصادرة هاتف الفنانة النقال لإخضاعه للاختبارات التقنية للتأكد من مدى علاقتها بالحساب موضوع القضية، وما إن كان يتم بواسطته تزويد حساب "حمزة مون بي بي" بالصور والفيديوهات التي تنشر، والتي كانت تعمل على فضح المشاهير والفنانين.

واعتقلت بطمة في مطار محمد الخامس في الدار البيضاء لدى عودتها من دبي ، ومنذ ذلك الحين لوحظ غيابها عن شبكات التواصل الاجتماعي.

المصدر: هسبريس + bladi.net