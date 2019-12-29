بالفيديو.. ظهور فاتن لـ "فاشينيستا" كويتية في حفل ميلاد كريم بنزيما

شاركت الفاشينيستا الكويتية عهود العنزي، مع جمهورها عبر حسابها في "إنستغرام"، مقطع فيديو وصورة لتوثيق إطلالتها الفاتنة في حفل عيد ميلاد نجم فريق ريال مدريد كريم بنزيما.

وتألقت العنزي بفستان براق لونه أبيض، تميز بوجود شق جانبي، كما وضعت فروا أبيض على كتفيها، ووصف الجمهور إطلالة العنزي بـ"العروس" نظرا لجمال الفستان.

ونشرت الفاشيتيسنا الكويتية صورة تجمعها باللاعب الفرنسي متمنية له عيد ميلاد سعيدا، فيما تساءل الكثيرون عن سبب ظهور العنزي في عيد ميلاد اللاعب كريم بنزيما، وتواجدها إلى جانبه وسر اختيارها للون الأبيض، فيما ظهر بنزيما ببدلة بيضاء متميزة.

جدير بالذكر أن عهود العنزي تعرضت مؤخرا، لهجوم كبير من الجمهور البحريني بعد تعليقها على خسارة المنتخب الكويتي أمام نظيره البحريني في بطولة خليجي 24 بـ "اللعنة"، وهو ما أغضب الجمهور البحريني منها، لتضطر بعدها لتقديم اعتذارها وتوضيح أنها لم تقصد الإساءة.

وأكدت أن من الجماهير من أخذ الموضوع بحساسية زائدة وأنها لم تقصد إهانة الشعب البحريني بل كان تعليقا حماسيا على الأهداف ومباراة كرة القدم، مطالبة الجمهور بالتحلي بالروح الرياضية.

هذا، وقرر اللاعب كريم بنزيما الاحتفال بعيد ميلاده الـ 32 والذي يصادف يوم الـ 19 من ديسمبر، في مدينة دبي الإماراتية، إلا أنه أجل الاحتفال بسبب انشغاله بالدوري الإسباني.

وتواجد في حفل ميلاد النجم الفرنسي عدد من أصدقائه وزملائه بعالم المستطيل الأخضر، بالإضافة لعدد من المشاهير العرب من بينهم الفاشينيستا عهود العنزي، والإعلامية ريم أبو شعر مقدمة فقرة الرياضة ببرنامج صباح الخير يا عرب.

وبحسب الفيديوهات المتداولة، فإن حفل عيد الميلاد بدا فخما للغاية، فيما ظهر بنزيما بأحد الفيديوهات وهو يغني.

المصدر: RT + "إنستغرام"