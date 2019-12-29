على خطى محمد بن راشد.. نانسي عجرم تغرد بما علمتها الحياة!

نشرت الفنانة اللبنانية المشهورة نانسي عجرم تغريدة على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حازت على تفاعل كبير من قبل متابعيها.

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وقالت نانسي في تغريدتها "علمتني الحياة ألا أعطي أحدا فرصتين، فمن باع مرة يبيع مرتين".

علّمتني الحياة ألاّ أعطي أحداً فرصتين فمن باع مرّة يبيع مرتين.. — Nancy Ajram (@NancyAjram) December 29, 2019

يشار إلى أن حاكم دبي نشر تغريدة قبل يومين افتتحها أيضا بجملة "علمتني الحياة".

المصدر: RT